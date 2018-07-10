Ким Кардашьян восхитила откровенным фото в одном белье

Естественно снимок не остался без внимания фанатов звезды. Многие отметили, что Ким не выглядит на данном фото, как многие девушки с утра, потому что видна ее подготовка для этой фотографии. Откровенная публикация в одном нижнем белье для представительниц семейства Кардашьян – это не новость. Многие фанаты уверены, что именно на этом держится популярность девушек, а особенно Ким Кардашьян. На обнародованном снимке модель, лежа на кровати, демонстрирует свою замечательную фигуру.Новое селфи Кардашьян в течение девятнадцати часов сумело собрать более 2, 7 миллионов лайков и свыше 17 тысяч комментариев. Поклонники отмечают, что за последнее время, данное фото едва ли не лучшее, потому как на нем Ким выглядит восхитительно.