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Ким Кардашьян восхитила откровенным фото в одном белье

Ким Кардашьян подписала свое фото максимально лаконично, отметив, что так встречает утро понедельника.

Ким Кардашьян восхитила откровенным фото в одном белье


Естественно снимок не остался без внимания фанатов звезды. Многие отметили, что Ким не выглядит на данном фото, как многие девушки с утра, потому что видна ее подготовка для этой фотографии. Откровенная публикация в одном нижнем белье для представительниц семейства Кардашьян – это не новость. Многие фанаты уверены, что именно на этом держится популярность девушек, а особенно Ким Кардашьян. На обнародованном снимке модель, лежа на кровати, демонстрирует свою замечательную фигуру.

Ким Кардашьян восхитила откровенным фото в одном белье


Новое селфи Кардашьян в течение девятнадцати часов сумело собрать более 2, 7 миллионов лайков и свыше 17 тысяч комментариев. Поклонники отмечают, что за последнее время, данное фото едва ли не лучшее, потому как на нем Ким выглядит восхитительно.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:36
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