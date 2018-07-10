Ким Кардашьян восхитила откровенным фото в одном белье
Ким Кардашьян подписала свое фото максимально лаконично, отметив, что так встречает утро понедельника.
Естественно снимок не остался без внимания фанатов звезды. Многие отметили, что Ким не выглядит на данном фото, как многие девушки с утра, потому что видна ее подготовка для этой фотографии. Откровенная публикация в одном нижнем белье для представительниц семейства Кардашьян – это не новость. Многие фанаты уверены, что именно на этом держится популярность девушек, а особенно Ким Кардашьян. На обнародованном снимке модель, лежа на кровати, демонстрирует свою замечательную фигуру.
Новое селфи Кардашьян в течение девятнадцати часов сумело собрать более 2, 7 миллионов лайков и свыше 17 тысяч комментариев. Поклонники отмечают, что за последнее время, данное фото едва ли не лучшее, потому как на нем Ким выглядит восхитительно.