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Компании Nissan и Dongfeng планируют выпустить кроссовер под маркой Venucia

Известные автогиганты Dongfeng, а также Nissan, к выпуску готовят новый современный кроссовер. Такого рода новинку выпустят под маркой Venucia.

Компании Nissan и Dongfeng планируют выпустить кроссовер под маркой Venucia


Транспортное средство на китайский авторынок выйдет в последнем квартале текущего года. Новый современный кроссовер построили на аналогичной платформе, как в случае транспортного средства Nissan Juke, а также Nissan Kicks. В свою очередь предшественники новой версии Venucia T70, а также T90 практически полностью копируют в своем дизайне транспортные средства Murano и Qashqai прошлых генераций. Вместе с этим новый кроссовер обладает абсолютно уникальным дизайном.

Пока не поступало каких-либо заявлений в отношении технической части совместной разработки Dongfeng, а также Nissan. Наряду с этим автомобильные специалисты предполагают, что на транспортные средства установят полуторалитровый силовой агрегат, который способен генерировать 124 лошадиные силы.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 22:30
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