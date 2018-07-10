Компании Nissan и Dongfeng планируют выпустить кроссовер под маркой Venucia

Транспортное средство на китайский авторынок выйдет в последнем квартале текущего года. Новый современный кроссовер построили на аналогичной платформе, как в случае транспортного средства Nissan Juke, а также Nissan Kicks. В свою очередь предшественники новой версии Venucia T70, а также T90 практически полностью копируют в своем дизайне транспортные средства Murano и Qashqai прошлых генераций. Вместе с этим новый кроссовер обладает абсолютно уникальным дизайном.Пока не поступало каких-либо заявлений в отношении технической части совместной разработки Dongfeng, а также Nissan. Наряду с этим автомобильные специалисты предполагают, что на транспортные средства установят полуторалитровый силовой агрегат, который способен генерировать 124 лошадиные силы.