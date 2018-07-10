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Тимати прибыл в суд Перми из-за дела избиения DJ Smash

Рэпер Тимати приехал в пермский суд в связи с делом по избиению DJ Smash. После инцидента в феврале текущего года Тимати решил поддержать друга и коллегу.

Тимати прибыл в суд Перми из-за дела избиения DJ Smash


Тимати из-за дела по избиению DJ Smash приехал в суд Перми, на такой шаг певец решился без всяких отлагательств, поскольку поддержать своего коллегу по цеху для артиста стало первым долгом. В качестве свидетеля певец не был утверждён, однако Тимати приехал на судебное заседание, чтобы присутствовать в зале и послушать, что здесь происходит. Рэпер решил оказать моральную поддержку DJ Smash.

После начала заседания потерпевший дал показания против виновника. Андрей Ширман попросил реального лишения свободы для экс-депутата Александра Телепнёва, аргументируя это тем, что обвиняемый уже не в первый раз избивает человека.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:40
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