Тимати прибыл в суд Перми из-за дела избиения DJ Smash

Тимати из-за дела по избиению DJ Smash приехал в суд Перми, на такой шаг певец решился без всяких отлагательств, поскольку поддержать своего коллегу по цеху для артиста стало первым долгом. В качестве свидетеля певец не был утверждён, однако Тимати приехал на судебное заседание, чтобы присутствовать в зале и послушать, что здесь происходит. Рэпер решил оказать моральную поддержку DJ Smash.После начала заседания потерпевший дал показания против виновника. Андрей Ширман попросил реального лишения свободы для экс-депутата Александра Телепнёва, аргументируя это тем, что обвиняемый уже не в первый раз избивает человека.