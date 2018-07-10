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Евгений Кузин нечаянно рассказал, что Александру Черно сильно штрафуют из-за плохих результатов в похудении

Зрители телепроекта «Дом-2» возмущены от тщетных попыток организаторов заставить Александру Черно похудеть. Для этих целей на Поляне уже собрали лучших тренеров, диетологов, стилистов, психологов и других специалистов, однако девушка упорно отказывается сбрасывать вес.

Поклонники реалити-шоу были уверены, что после месяца «мучений» руководство откажется от «перезагрузки» и анонсируемый выпуск не выйдет в эфир, однако его съемки продлили еще на месяц, а потому Сашу продолжают заставлять худеть.

Евгений Кузин нечаянно рассказал, что Александру Черно сильно штрафуют из-за плохих результатов в похудении

Причем по мнению многих, за ближайшие 3 недели возлюбленной Иосифа Оганесяна вряд ли удастся серьезно похудеть, ведь за последнее время она сбросила лишь 1,7 килограмм. Это понимают и редактора, однако поклонникам телестройки не понятно, почему в таком случае они не остановят съемки, чем избавят себя и зрителей от ежедневного хамства, скандалов и истерик.

А самое главное им не ясно, почему это терпит сама Черно, если ее все устраивает и худеть она не хочет.

Евгений Кузин нечаянно рассказал, что Александру Черно сильно штрафуют из-за плохих результатов в похудении

Ответил на этот вопрос экс-участник Евгений Кузин, который вот уже несколько месяцев берет у жителей периметра интервью перед началом любых ток-шоу, проходящих в городских квартирах.

Совершенно случайно он заявила, что на девушку из-за ее поведения и отсутствия прогресса в похудении были наложены штрафы.
Теперь зрители уверены, что именно поэтому Саша ходит все время злая и при всем своем нежелании ежедневно посещает тренировки и соблюдает прописанный диетологами рацион питания.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:50
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