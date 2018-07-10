Новый BMW iX3 начнут выпускать в КНР в 2020 году

BMW решила начать производить в КНР кроссовер iX3, так как её продукция у китайцев пользуется высоким спросом. Китайцы в прошлом приобрели 560 000 авто BMW. Это превышает объём реализации в рамках американского и немецкого рынка в общем. В BMW Brilliance Automotive выпускают две трети авто BMW, реализуемых в КНР. Представители марки отмечают, что BMW iX3 на конвейер встанет после начала производства свежей генерации X3 с ДВС. СП кроме двух сборочных автозаводов открыло предприятие, занимающееся выпуском двигателей, где выпускаются батареи для электрокаров.Концептуальный электрокар iX3 примечателен блоком батарей на 70 кВт/ч. Благодаря этому авто может преодолевать до 400 километров пути. Силовой агрегат версии развивает 270 л.с.