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Новый BMW iX3 начнут выпускать в КНР в 2020 году

Представителями баварского бренда BMW подтверждены планы по выпуску с 2020 года современного кроссовера iX3, оснащаемого электрической установкой в рамках китайского завода в Шеньяне. Из КНР электрокар станут экспортировать на глобальный авторынок.

Новый BMW iX3 начнут выпускать в КНР в 2020 году


BMW решила начать производить в КНР кроссовер iX3, так как её продукция у китайцев пользуется высоким спросом. Китайцы в прошлом приобрели 560 000 авто BMW. Это превышает объём реализации в рамках американского и немецкого рынка в общем. В BMW Brilliance Automotive выпускают две трети авто BMW, реализуемых в КНР. Представители марки отмечают, что BMW iX3 на конвейер встанет после начала производства свежей генерации X3 с ДВС. СП кроме двух сборочных автозаводов открыло предприятие, занимающееся выпуском двигателей, где выпускаются батареи для электрокаров.

Концептуальный электрокар iX3 примечателен блоком батарей на 70 кВт/ч. Благодаря этому авто может преодолевать до 400 километров пути. Силовой агрегат версии развивает 270 л.с.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 22:20
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