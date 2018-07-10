Ученые разработали модель лазера для создания электроники из бумаги

Бумага уже использовалась ранее для конструкции электронных устройств, но ее низкая себестоимость перекрывалась необходимостью применения золотых и серебряных проводящих композитов, использование такого метода не получило популярность. Сделан следующий вывод, что бумажная электроника потребует универсальных и недорогих производственных процессов и материалов.Благодаря новому изобретению существенно снижены расходы, так как отпала необходимость использования примесей драгоценных металлов. Технология обработки бумаги лазером, получила возможность для своего дальнейшего применения, благодаря методу напыления на бумагу особого состава гидрогеля.После всех технологических процессов, бумага определенное время высыхает, и после приобретения нужных свойств заготовки, на нее лазером электрические схемы, создающиеся в любой конфигурации и разметке. Проведя несколько экспериментов и анализов, специалисты получили соответствующие результаты, позволяющие подобрать необходимый состав гидрогеля, с последующим созданием, на основе бумаги, нескольких полноценных электронных устройств.