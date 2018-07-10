Александр Панкратов-Черный после тяжелой травмы решил продолжить работу

Он признался, что инцидент произошел из-за плотного графика. Тогда он неудачно упал во время сцены с взрывами и сломал два ребра. Однако звезда не собирался уходить на больничный, потому что считает процесс создания картины дорогим удовольствием, где простои недопустимы.Александр Панкратов-Черный успокоил взволнованных поклонников в Instagram. Он сообщил им о продолжении “Динозавра”, над которым стал работать новый режиссер и нашлись средства на проект. Также знаменитость отметил, что сейчас мало хороших комедий, да и шедевры драматургов иногда вызывают грусть. Он любит, когда зрители смеются, потому что позитивная эмоция помогает им справиться с трудностями в жизни.