ГИБДД РФ упростит переход авто на газ

Водитель, который желает установить ГБО, может подать заявление в электронном формате в ГИБДД. Ответ с разрешением либо запретом перехода на газ придёт также по электронной почте. Сотрудники МВД отмечают, что это позволит разгрузить сотрудников ведомства, сэкономит время автовладельца. Владимир Путин текущей весной поручил правительству РФ создать программу, подразумевающую расширение эксплуатации в государстве газомоторного топлива. Согласно предположениям, создадут схемы размещения заправок и газопроводной инфраструктуры.Также планируется увеличение парка авто, которые работают на газу. В рамках прямой линии президент назвал газомоторные авто более приоритетными для РФ по сравнению с электромобилями. Согласно мнению главы РФ, в первую очередь выбор обусловлен экологическими соображениями.