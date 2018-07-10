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Невесту Джастина Бибера заподозрили в беременности

Пользователи соцсети заподозрили, что невеста Джастина Бибера беременна, и именно поэтому певец так спешит со свадьбой. Фанаты в рамках Instagram уже поздравляют пару.

Невесту Джастина Бибера заподозрили в беременности


Поклонники Джастина Бибера и интернет-пользователи отчаянно пытаются отыскать причину, почему двадцатичетырехлетний певец резко надумал жениться на двадцатиоднолетней девушке Хейли Болдуин. Фанаты предполагают, что знаменитая модель находится в интересном положении.

Невесту Джастина Бибера заподозрили в беременности


Информацию о том, что Болдуин беременная, подтвердили родители Джастина Бибера, публично заявив, что очень гордятся сыном. Интернет-пользователи поняли, что это был намек, потому что родители артиста очень скоро смогут стать дедушкой и бабушкой. Официально данные слухи знаменитая пара пока не подтвердила.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:30
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