Невесту Джастина Бибера заподозрили в беременности

Поклонники Джастина Бибера и интернет-пользователи отчаянно пытаются отыскать причину, почему двадцатичетырехлетний певец резко надумал жениться на двадцатиоднолетней девушке Хейли Болдуин. Фанаты предполагают, что знаменитая модель находится в интересном положении.Информацию о том, что Болдуин беременная, подтвердили родители Джастина Бибера, публично заявив, что очень гордятся сыном. Интернет-пользователи поняли, что это был намек, потому что родители артиста очень скоро смогут стать дедушкой и бабушкой. Официально данные слухи знаменитая пара пока не подтвердила.