АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

В КНР стартовало производство нового кроссовера Volkswagen Tayron

Немецким автоконцерном Volkswagen запущена массовая сборка нового кроссовера Tayron. Производство авто наладили в рамках автозавода FAW, а также Volkswagen в Китае.

В КНР стартовало производство нового кроссовера Volkswagen Tayron


Концептуальную версию Advanced Mid-Size SUV продемонстрировали в рамках пекинского автосалона весной текущего года. Товарный среднеразмерный кроссовер получил имя Tayron. Авто на китайском рынке разместится в модельной линейке бренда между версией Volkswagen Tiguan L, а также флагманским Teramont. Авто оснащают 2,0-литровым турбомотором на 186/220 л.с. Трансмиссией является семискоростной «робот» DSG, обладающий двойным сцеплением. Имеет мест полный, а также передний привод 4Motion.

Данный кроссовер предлагают с легкосплавными дисками на 18-20 дюймов, системой помощи в случае выезда задним ходом, адаптивным круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, цифровой приборной панелью, электронным стояночным тормозом, полностью светодиодными фарами, кнопкой запуска двигателя, системой курсовой устойчивости. В КНР реализации начнутся будущей осенью.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Филипп Киркоров оказался в центре скандала после
В РФ 50 АЗС оштрафовали на 28 млн рублей за
Женщина умерла, надышавшись парами химии во время
Ученые разработали модель лазера для создания
Джереми Реннер присоединился к актерскому составу
Модель Деми Роуз порадовала любителей клубнички
Визажист раскрыла основные секреты
Зубные пломбы с ртутью хотят запретить
ГИБДД РФ упростит переход авто на газ
Поклонники раскритиковали Яну Кошкину за
Эксперт рассказала о перспективах российского
Обнаженный экстрасенс из Ростова не смог пройти
Ученые: Коричневые тона являются самыми древними
Невеста утешила Криштиану Роналду страстным
Памела Андерсон устроила скандал из-за
Робота-трансформер может оценить и преодолеть
Гоген Сонцев поделился фото с пожилой женой и
Самый невезучий мужчина в истории умер после
Невесту Джастина Бибера заподозрили в беременности
В КНР стартовало производство нового кроссовера
Пермский дальнобойщик чуть не стал добычей
Кейт Миддлтон показала архивный снимок своего
Впервые за 10 лет Нюша приняла решение сделать
В Рязанской области на неделю отказались от
По словам подруги, Полина Лобанова скончалась
Франция – Бельгия: известны стартовые составы на
Голливудскому актеру Бену Аффлеку придется
ВМФ РФ до конца 2018 года получит 19 боевых
Тимати прибыл в суд Перми из-за дела избиения DJ
Людмилу Максакову осудили фанаты за жизнь на
Просмотреть все новости