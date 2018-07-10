В КНР стартовало производство нового кроссовера Volkswagen Tayron

Концептуальную версию Advanced Mid-Size SUV продемонстрировали в рамках пекинского автосалона весной текущего года. Товарный среднеразмерный кроссовер получил имя Tayron. Авто на китайском рынке разместится в модельной линейке бренда между версией Volkswagen Tiguan L, а также флагманским Teramont. Авто оснащают 2,0-литровым турбомотором на 186/220 л.с. Трансмиссией является семискоростной «робот» DSG, обладающий двойным сцеплением. Имеет мест полный, а также передний привод 4Motion.Данный кроссовер предлагают с легкосплавными дисками на 18-20 дюймов, системой помощи в случае выезда задним ходом, адаптивным круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, цифровой приборной панелью, электронным стояночным тормозом, полностью светодиодными фарами, кнопкой запуска двигателя, системой курсовой устойчивости. В КНР реализации начнутся будущей осенью.