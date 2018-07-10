Жена Уилла Смита призналась в алкогольной и сексуальной зависимостях

Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит - одна из самых красивых голливудских пар. Жена артиста во время телешоу Red Table Talk рассказала о зависимостях, с которыми столкнулась в юности. Оказывается, Джада страдала как от алкогольной зависимости, так и от сексуальной. В молодые годы актриса злоупотребляла спиртным, а также сексом. В то время будущая жена Смита была уверена, что некоторые проблемы можно решать именно таким образом. Пинкетт-Смит считала, что секс может исправить все.Девушка смогла вовремя остановиться, а также самостоятельно избавиться от пагубных привычек. В данное время мать троих детей почти не употребляет алкоголь, при этом ведет активный образ жизни.