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Жена Уилла Смита призналась в алкогольной и сексуальной зависимостях

Супруга знаменитого актера Уилла Смита впервые дала интервью, в котором поведала о своих зависимостях.

Жена Уилла Смита призналась в алкогольной и сексуальной зависимостях


Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит - одна из самых красивых голливудских пар. Жена артиста во время телешоу Red Table Talk рассказала о зависимостях, с которыми столкнулась в юности. Оказывается, Джада страдала как от алкогольной зависимости, так и от сексуальной. В молодые годы актриса злоупотребляла спиртным, а также сексом. В то время будущая жена Смита была уверена, что некоторые проблемы можно решать именно таким образом. Пинкетт-Смит считала, что секс может исправить все.

Жена Уилла Смита призналась в алкогольной и сексуальной зависимостях


Девушка смогла вовремя остановиться, а также самостоятельно избавиться от пагубных привычек. В данное время мать троих детей почти не употребляет алкоголь, при этом ведет активный образ жизни.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:08
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