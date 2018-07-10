Сергей Шнуров призвал девушек раздеться в обмен на концертный билет

Сергей Шнуров ищет замену Матильде. Для этого певец в рамках Instagram объявил о новом конкурсе, где лидер "Ленинграда" в обмен на его концертный билет предложил девушкам раздеться. Необходимо под хэштегом обнародовать "жаркий снимок в бикини", однако мужчины поучаствовать в данном конкурсе не смогут. Десять победительниц, которых определят по народному голосованию, смогут получить по два билета.Многие подписчики откликнулись на публикацию артиста с одобрительными комментариями. Однако были и те, кто с сожалением писал, что уже купили билеты. При этом поклонники мужской аудитории сообщили, что с нетерпением ждут сексуальных и волнительных публикаций, где девушки предстанут топлес.