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Сергей Шнуров призвал девушек раздеться в обмен на концертный билет

Многие поклонники задаются вопросом, как Сергею Шнурову, злоупотребляющему алкоголем, удается сохранять нормальную фигуру.

Сергей Шнуров призвал девушек раздеться в обмен на концертный билет


Сергей Шнуров ищет замену Матильде. Для этого певец в рамках Instagram объявил о новом конкурсе, где лидер "Ленинграда" в обмен на его концертный билет предложил девушкам раздеться. Необходимо под хэштегом обнародовать "жаркий снимок в бикини", однако мужчины поучаствовать в данном конкурсе не смогут. Десять победительниц, которых определят по народному голосованию, смогут получить по два билета.

Сергей Шнуров призвал девушек раздеться в обмен на концертный билет


Многие подписчики откликнулись на публикацию артиста с одобрительными комментариями. Однако были и те, кто с сожалением писал, что уже купили билеты. При этом поклонники мужской аудитории сообщили, что с нетерпением ждут сексуальных и волнительных публикаций, где девушки предстанут топлес.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:51
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