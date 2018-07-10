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Годовалый ребенок из Гондураса предстал перед американским миграционным судом без родителей

Журналисты сообщили, что годовалый ребенок из Гондураса предстал перед американским миграционным судом без родителей. Такой инцидент вызвал возмущение в обществе, а мексиканские власти отправили послу ноту протеста после оскорбительных слов Дональда Трампа.

Родители малыша нелегально жили на территории Аризоны, а сам он должен был подтвердить, что согласен со всеми пунктами закона. Во время процесса он играл с машинкой и пил молоко, после чего стал плакать. Суд постановил, что ребенок согласен выехать из страны.

Годовалый ребенок из Гондураса предстал перед американским миграционным судом без родителей


Затем сюда были приглашены другие малыши, даже не умеющие говорить, после чего ситуация повторилась. После прихода к власти глава США решил ужесточить миграционную политику, а дальше 2000 детей были разлучены с родителями.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:36
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