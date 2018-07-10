Годовалый ребенок из Гондураса предстал перед американским миграционным судом без родителей

Родители малыша нелегально жили на территории Аризоны, а сам он должен был подтвердить, что согласен со всеми пунктами закона. Во время процесса он играл с машинкой и пил молоко, после чего стал плакать. Суд постановил, что ребенок согласен выехать из страны.Затем сюда были приглашены другие малыши, даже не умеющие говорить, после чего ситуация повторилась. После прихода к власти глава США решил ужесточить миграционную политику, а дальше 2000 детей были разлучены с родителями.