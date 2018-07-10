Ученые: Зачатые зимой дети не страдают от ожирения в будущем
Швейцарские специалисты выяснили, что зачатые зимой дети не страдают от ожирения в будущем. Они опубликовали результаты исследований в профильных журналах.
Оказалось, что температура может оказывать влияние на процессы в ДНК спермы, после чего передается по наследству. Их часто называют эпигенетическим программированием, так что сексуальные отношения в это время года могут привести к рождению худощавого потомства.
Летние малыши будут всю жизнь сражаться с лишними килограммами. Ученые после такого открытия решили продолжить исследования и сравнить показатели спермы в разные сезоны года.