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Венцеслав Венгржановский стал трэвел-блогером

Ни для кого не секрет, что уйдя за периметр, многие участники телепроекта «Дом-2» в короткие сроки пытаются найти себя, дабы закрепиться на пике популярности. Они пробуют выпускать дизайнерскую одежду, организовывают доставку еды, открывают салоны красоты и шоурумы, а также делают из своих страниц в социальных сетях площадку для рекламы.

Однако больше всех выделился Венцеслав Венгржановский, который после нескольких лет затишья решил стать трэвел-блогером. Причем в Сети уже есть первый выпуск его «программы».

Венцеслав Венгржановский стал трэвел-блогером

На своей странице в Instagram молодой человек опубликовал ролик, в котором он рассказал о путешествии в город Димитровград.

По словам Венца, он очень любит путешествовать по России, а потому будет делиться со своими подписчиками достопримечательностями городов и глубинок страны, в которые обычные туристы просто так не поедут.

Так, к примеру, он показал главную площадь, несколько памятников и улиц Димитровграда, а также главное его достояние – театр им. А.Н. Островского. Венгржановский призвал всех горожан и просто жителей России обязательно посетить его, поскольку «театр – это как кино, только лучше».

«Орёл и Решка нервно курят в сторонке», «А сейчас скажу без рофла: респект, уважуха и моя поддержка Венцу в любых начинаниях», «Молодец, Венчик! Ты сеешь разумное, доброе, вечное!», - отреагировали на деятельность экс-участника реалити-шоу пользователи Сети.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:33
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