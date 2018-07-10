Венцеслав Венгржановский стал трэвел-блогером

Публикация от @fan_afrika_kapa 7 Июл 2018 в 9:23 PDT

Однако больше всех выделился Венцеслав Венгржановский, который после нескольких лет затишья решил стать трэвел-блогером. Причем в Сети уже есть первый выпуск его «программы».На своей странице в Instagram молодой человек опубликовал ролик, в котором он рассказал о путешествии в город Димитровград.По словам Венца, он очень любит путешествовать по России, а потому будет делиться со своими подписчиками достопримечательностями городов и глубинок страны, в которые обычные туристы просто так не поедут.Так, к примеру, он показал главную площадь, несколько памятников и улиц Димитровграда, а также главное его достояние – театр им. А.Н. Островского. Венгржановский призвал всех горожан и просто жителей России обязательно посетить его, поскольку «театр – это как кино, только лучше».«Орёл и Решка нервно курят в сторонке», «А сейчас скажу без рофла: респект, уважуха и моя поддержка Венцу в любых начинаниях», «Молодец, Венчик! Ты сеешь разумное, доброе, вечное!», - отреагировали на деятельность экс-участника реалити-шоу пользователи Сети.