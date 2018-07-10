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В России закрывают трассы для фур из-за асфальта, плавящегося на жаре

Аномальная жара внесла свои коррективы непосредственно в дорожное движение на территории РФ. Синоптики прогнозируют сильное увеличение температуры в Томской, Новосибирской, Кемеровской области.

В России закрывают трассы для фур из-за асфальта, плавящегося на жаре


В регионах на фоне этого вводят временное ограничение на движение грузовых авто по дорогам. Синоптики отмечают, что в период 9-16 июля воздух в Новосибирской области прогреется до температуры более 30 градусов. Увеличение температуры 11-16 июля ожидают в Кемеровской и Томской областях. В случае превышения температуры 32 градусов в данных регионах с 10 часов утра до десяти часов вечера будут закрывать трассы для фур, которые перевозят большие грузы. Данное решение принимается ежегодно. Оно направлено на сохранения автодорог.

В жару дорожное покрытие становится мягким, легко деформируется автомобилями. Ограничения ввели до конца августа. При этом они распространяются на авто, чьи осевые нагрузки превышают нормы, которые оговариваются в Правилах перевозок грузов. Беспрепятственно могут передвигаться авто для пассажирских перевозок, перевозок социально-значимых грузов, экстренных служб.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 19:23
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