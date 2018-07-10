В России закрывают трассы для фур из-за асфальта, плавящегося на жаре

В регионах на фоне этого вводят временное ограничение на движение грузовых авто по дорогам. Синоптики отмечают, что в период 9-16 июля воздух в Новосибирской области прогреется до температуры более 30 градусов. Увеличение температуры 11-16 июля ожидают в Кемеровской и Томской областях. В случае превышения температуры 32 градусов в данных регионах с 10 часов утра до десяти часов вечера будут закрывать трассы для фур, которые перевозят большие грузы. Данное решение принимается ежегодно. Оно направлено на сохранения автодорог.В жару дорожное покрытие становится мягким, легко деформируется автомобилями. Ограничения ввели до конца августа. При этом они распространяются на авто, чьи осевые нагрузки превышают нормы, которые оговариваются в Правилах перевозок грузов. Беспрепятственно могут передвигаться авто для пассажирских перевозок, перевозок социально-значимых грузов, экстренных служб.