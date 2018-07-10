Американец стал свидетелем побега гуманоидов в космос на двух НЛО

Он гулял на берегу океана и заметил огромный корабль пришельцев над водой, который вместе с небольшим светящимся зондом устремился в небо. Этот сюжет опроверг гипотезы о большой скорости НЛО, который тоже нуждался в разогреве и только потом смог скрыться за облаками, решив не показываться на глаза свидетелю события.Исследователи после просмотра материалов отметили, что сам процесс напомнил им доставку важного груза или особ. Также аппараты не походили на земной транспорт, а ученые не смогли прокомментировать необычное зрелище.