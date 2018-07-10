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Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
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Американец стал свидетелем побега гуманоидов в космос на двух НЛО

Житель Флориды опубликовал в сетях фото, подтвердившее существования внеземных цивилизаций на нашей планете. Американец стал свидетелем побега гуманоидов в космос на двух НЛО.

Он гулял на берегу океана и заметил огромный корабль пришельцев над водой, который вместе с небольшим светящимся зондом устремился в небо. Этот сюжет опроверг гипотезы о большой скорости НЛО, который тоже нуждался в разогреве и только потом смог скрыться за облаками, решив не показываться на глаза свидетелю события.

Американец стал свидетелем побега гуманоидов в космос на двух НЛО


Исследователи после просмотра материалов отметили, что сам процесс напомнил им доставку важного груза или особ. Также аппараты не походили на земной транспорт, а ученые не смогли прокомментировать необычное зрелище.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:51
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