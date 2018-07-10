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Работники представляют наибольшую угрозу защите безопасности внутри компании

Российскими компаниями, в большей своей части, не применяются даже простые меры, связанные с защитой корпоративной информации. Главная здесь проблема в самих работниках и заключается она в несерьезном подходе к постановке данного вопроса.

Замечено, что в среднем троими из четверых респондентов производится периодическое подключение флешек и других внешних носителей к рабочим компьютерам. Причем примерно половиной их опрошенных 900 участников, постоянно копируются оригиналы документов в офисе, а так же делаются скриншоты и проводится пересылка рабочих файлов на личный электронный ящик.
Работники представляют наибольшую угрозу защите безопасности внутри компании


Благодаря опросу, проведенному антивирусной компанией ESET и бизнес-порталом ГлобалМСК.ру, удалось выяснить, что занимаются самостоятельным выбором программного обеспечения для рабочего компьютера 54% работников. Так же отмечается, что респонденты, допускающие проведение опасных действий, а так же компании, игнорирующие защиту информации, примерно совпадают по своему количественному составу.

Работающих правильно фирм не так уж много. Из ник только 30% предусматривают организационные моменты, связанные с предоставлением защищенных мест хранения конфиденциальных данных, и только 38% учреждений блокируют возможность подключения неавторизованных устройств.

Причем, как выяснили специалисты, при отсутствии должной защиты, данный факт отражается и на продуктивности. Большинством работников, а это примерно половина, периодически посещаются сайты любого содержания, без ограничений. При этом одна треть не выходит из соцсетей, а каждый четвертый проводит рабочее время, не выполняя прямых своих обязанностей.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:45
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