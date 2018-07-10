Работники представляют наибольшую угрозу защите безопасности внутри компании

Замечено, что в среднем троими из четверых респондентов производится периодическое подключение флешек и других внешних носителей к рабочим компьютерам. Причем примерно половиной их опрошенных 900 участников, постоянно копируются оригиналы документов в офисе, а так же делаются скриншоты и проводится пересылка рабочих файлов на личный электронный ящик.Благодаря опросу, проведенному антивирусной компанией ESET и бизнес-порталом ГлобалМСК.ру, удалось выяснить, что занимаются самостоятельным выбором программного обеспечения для рабочего компьютера 54% работников. Так же отмечается, что респонденты, допускающие проведение опасных действий, а так же компании, игнорирующие защиту информации, примерно совпадают по своему количественному составу.Работающих правильно фирм не так уж много. Из ник только 30% предусматривают организационные моменты, связанные с предоставлением защищенных мест хранения конфиденциальных данных, и только 38% учреждений блокируют возможность подключения неавторизованных устройств.Причем, как выяснили специалисты, при отсутствии должной защиты, данный факт отражается и на продуктивности. Большинством работников, а это примерно половина, периодически посещаются сайты любого содержания, без ограничений. При этом одна треть не выходит из соцсетей, а каждый четвертый проводит рабочее время, не выполняя прямых своих обязанностей.