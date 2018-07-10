Водитель запечатлел на камеру транспортировку НЛО в “Зону 51”

Объект перевозился днем и его сопровождал транспорт, имеющий странные антенны. Также рядом с ним не было военных, которые решили, что на дорогах не будут появляться свидетели события. В сюжете четко видна летающая тарелка, а пользователи сетей уже не сомневались, что это был настоящий внеземной корабль гуманоидов.Некоторые лица предположили, что ученые смогли создать аналог их технологий, а скептики заговорили о макете, который должен был украсить праздник. Пока журналисты узнали, что человек был вынужден скрывать информацию после визита военных, но успел показать людям свои материалы.