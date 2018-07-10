АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Зрители «Дома-2» встревожились из-за желания Александры Черно завести собаку на Поляне

Не секрет, что участникам телепроекта «Дом-2» разрешается заводить питомцев на Поляне, однако при условии, что они будут следить за ними и не подвергать их жизнь опасности. И понять руководство можно, ведь животные благоприятно влияют на зрителей в результате чего рейтинги у реалити-шоу растут.

Но далеко не все соблюдают установленные правила. Больше всех фанатов телестройки поразила ситуация с Александрой Черно, которая принесла в периметр своего мопса по имени Чарли и в прямом смысле слова перестала за ним следить.

Зрители «Дома-2» встревожились из-за желания Александры Черно завести собаку на Поляне

В итоге их с Иосифом Оганесяном комната за короткий период времени превратилась в свалку, а неприятных запах стоял такой, что к ним не заходили даже ведущие.

И после нескольких месяцев такого беспредела и, как это называют зрители, откровенного издевательства над животным, руководство изъяло собаку у хозяйки и отдало в руки более ответственных людей, где она и находится по сей день.

Зрители «Дома-2» встревожились из-за желания Александры Черно завести собаку на Поляне

С тех пор прошло чуть меньше года и сейчас Саша снова начала мечтать о маленьком мопсике, о чем сообщила своим подписчикам, которые сразу же стали бить тревогу и писать Иосифу с просьбой, дабы он не покупал своей избраннице пса.

Молодого человека буквально засыпали комментариями, ему напомнили, как плохо жил Чарли, а также объяснили, какая судьба ждет будущего питомца Черно.

Дело дошло до того, что начитавшийся отзывов Оганесян, заверил, что не собирается никого никому покупать и потребовал впредь не доставать его. Такой ответ успокоил фанатов и защитников животных, однако, по их мнению, так просто участница этого не оставит и обязательно закатит истерику своему возлюбленному.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:43
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ани Лорак взбесила поклонников вечерним нарядом
ФНЛ: Для проведения матчей на «Фиште» нужно
Водитель запечатлел на камеру транспортировку НЛО
Меган Маркл приучает королевскую семью к своему
Российский спелеолог Геннадий Самохин позитивно
Зарубежные продажи LADA за первое полугодие
У двух спасенных из таиландской пещеры детей
Житель Владимирской области после убийства юной
Надежда Грановская в четвертый раз готова стать
Модные тренды навязывают людям стандарты красоты
Огромное пульсирующее свечение в небе поразило
Зрители «Дома-2» встревожились из-за желания
Ученые: Неправильно подобранный бюстгальтер может
Неизвестная науке сила изогнула множество молодых
Невестки Станислава Говорухина развязали борьбу
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко показали
Анонсирован ТОП-3 самых лучших ситикаров с АКПП
Австралийский исследователь снял на видео
В Nissan признались о фальсификации данных про
Лолита поблагодарила адвоката Жорина за
Ученые: Медицинские ошибки возникают из-за
Хейтеры раскритиковали Ольгу Орлову за распитие
Ученые: Новый вид динозавров имел 10-метровую
Бывшая возлюбленная Игоря Акинфеева Валерия
Из-за измены Ильи Яббарова у беременной Алены
Одинаковые вещие сны всю жизнь преследуют брата и
Похищенный пришельцами британец рассказал
Беременная Анастасия Шубская на каблуках и в
Российские регионы жалуются на ненужные стадионы,
Ольге Орловой снова пришлось смотреть на голого
Просмотреть все новости