Зрители «Дома-2» встревожились из-за желания Александры Черно завести собаку на Поляне

Но далеко не все соблюдают установленные правила. Больше всех фанатов телестройки поразила ситуация с Александрой Черно, которая принесла в периметр своего мопса по имени Чарли и в прямом смысле слова перестала за ним следить.В итоге их с Иосифом Оганесяном комната за короткий период времени превратилась в свалку, а неприятных запах стоял такой, что к ним не заходили даже ведущие.И после нескольких месяцев такого беспредела и, как это называют зрители, откровенного издевательства над животным, руководство изъяло собаку у хозяйки и отдало в руки более ответственных людей, где она и находится по сей день.С тех пор прошло чуть меньше года и сейчас Саша снова начала мечтать о маленьком мопсике, о чем сообщила своим подписчикам, которые сразу же стали бить тревогу и писать Иосифу с просьбой, дабы он не покупал своей избраннице пса.Молодого человека буквально засыпали комментариями, ему напомнили, как плохо жил Чарли, а также объяснили, какая судьба ждет будущего питомца Черно.Дело дошло до того, что начитавшийся отзывов Оганесян, заверил, что не собирается никого никому покупать и потребовал впредь не доставать его. Такой ответ успокоил фанатов и защитников животных, однако, по их мнению, так просто участница этого не оставит и обязательно закатит истерику своему возлюбленному.