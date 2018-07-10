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Надежда Грановская в четвертый раз готова стать мамой

Многодетная экс-солистка коллектива «ВИА Гра» Надежда Грановская планирует родить супругу еще одного ребенка.

Надежда Грановская в четвертый раз готова стать мамой


Тридцатишестилетняя Надежда Мейхер-Грановская воспитывает троих наследников, а также занимается творческой карьерой. Старшему сыну артистки исполнилось шестнадцать лет, дочке Анне - шесть лет, а дочери Марии – два года. Певица в интервью призналась, что в скором времени готовится стать матерью в четвертый раз. Знаменитость поведала, что ей удается совмещать семью с работой. Поэтому она всерьез задумалась, чтобы родить супругу еще одного ребенка и опять испытать радость материнства.

Надежда Грановская в четвертый раз готова стать мамой


Надежда призналась, что ей немного трудно работать без продюсера. Но плюс в том, что Мейхер может самостоятельно выбирать сценические образы и репертуар. Кроме того, артистка открыла собственное ателье.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:54
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