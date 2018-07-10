Надежда Грановская в четвертый раз готова стать мамой

Тридцатишестилетняя Надежда Мейхер-Грановская воспитывает троих наследников, а также занимается творческой карьерой. Старшему сыну артистки исполнилось шестнадцать лет, дочке Анне - шесть лет, а дочери Марии – два года. Певица в интервью призналась, что в скором времени готовится стать матерью в четвертый раз. Знаменитость поведала, что ей удается совмещать семью с работой. Поэтому она всерьез задумалась, чтобы родить супругу еще одного ребенка и опять испытать радость материнства.Надежда призналась, что ей немного трудно работать без продюсера. Но плюс в том, что Мейхер может самостоятельно выбирать сценические образы и репертуар. Кроме того, артистка открыла собственное ателье.