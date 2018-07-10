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Мосгортранс закупит почти 800 новых автобусов до конца текущего года

Мосгортранс, а также коммерческие столичные перевозчики закупят до конца этого года примерно 800 новых автобусов. Данное заявление сделал глава департамента транспорта Максима Ликсутов.

Мосгортранс закупит почти 800 новых автобусов до конца текущего года


Ликсутов отмечает, что в рамках московских дорог появится 768 новых современных автобусов. Из них 571 экземпляр появится в автопарке Мосгортранса. Остальные пополнят парки современных коммерческих компаний-перевозчиков. В свою очередь последние будут ездить по 29 новым маршрутам непосредственно для наземных транспортных средств. Между тем новые автобусы соответствуют экологическим нормам Евро-5. Перечень оснащения их включает спутниковую навигацию, систему видеонаблюдения, климат-контроль для салона и кабины водителя, медиа-дисплеи, разъёмы для зарядных устройств. Низкопольные автобусы оснащаются откидными пандусами для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Минтранс до этого выступил с предложением касательно ограничения максимального возраст общественного транспорта десятью годами, а также оснащения всех автобусов, маршруток, трамваев, троллейбусов обогревателями и кондиционерами. Стоимость проезда в данном случае не должна увеличиться.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 19:30
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