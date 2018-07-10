Мосгортранс закупит почти 800 новых автобусов до конца текущего года

Ликсутов отмечает, что в рамках московских дорог появится 768 новых современных автобусов. Из них 571 экземпляр появится в автопарке Мосгортранса. Остальные пополнят парки современных коммерческих компаний-перевозчиков. В свою очередь последние будут ездить по 29 новым маршрутам непосредственно для наземных транспортных средств. Между тем новые автобусы соответствуют экологическим нормам Евро-5. Перечень оснащения их включает спутниковую навигацию, систему видеонаблюдения, климат-контроль для салона и кабины водителя, медиа-дисплеи, разъёмы для зарядных устройств. Низкопольные автобусы оснащаются откидными пандусами для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.Минтранс до этого выступил с предложением касательно ограничения максимального возраст общественного транспорта десятью годами, а также оснащения всех автобусов, маршруток, трамваев, троллейбусов обогревателями и кондиционерами. Стоимость проезда в данном случае не должна увеличиться.