Аглая Тарасова пытается захомутать экс-возлюбленного Дженнифер Лоуренс

Кинодеятель на несколько дней приехал в Россию. Вместе с Аронофски время провела Аглая Тарасова. Парочку удалось снять в ресторане. По словам очевидцев, они ни на кого не обращая внимания весь вечер беседовали. Каждый из них недавно разорвал отношения: Тарасова с Милошем Биковичем, а Аронофски с Дженнифер Лоуренс. Именно поэтому интернет-пользователи уверены, что Аглая хочет захомутать голливудского кинорежиссера, чтобы начать свою карьеру на Западе. Аронофски в России успел посетить матчи ЧМ, побывать в Эрмитаже на благотворительном балу, а также на выставке «Нуреев». При этом он побывал в Грузии на свадьбе продюсера Нино Маисая. Даррен на данном мероприятии был с Аглаей Тарасовой.Стоит отметить, что Аронофски в прошедшем году решил расстаться с Дженнифер Лоуренс. Аглая, скорей всего, приглянулась режиссеру.