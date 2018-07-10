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Аглая Тарасова пытается захомутать экс-возлюбленного Дженнифер Лоуренс

Речь идет об Даррене Аронофски, являющегося одним из наиболее востребованных кинорежиссеров современности.

Аглая Тарасова пытается захомутать экс-возлюбленного Дженнифер Лоуренс


Кинодеятель на несколько дней приехал в Россию. Вместе с Аронофски время провела Аглая Тарасова. Парочку удалось снять в ресторане. По словам очевидцев, они ни на кого не обращая внимания весь вечер беседовали. Каждый из них недавно разорвал отношения: Тарасова с Милошем Биковичем, а Аронофски с Дженнифер Лоуренс. Именно поэтому интернет-пользователи уверены, что Аглая хочет захомутать голливудского кинорежиссера, чтобы начать свою карьеру на Западе. Аронофски в России успел посетить матчи ЧМ, побывать в Эрмитаже на благотворительном балу, а также на выставке «Нуреев». При этом он побывал в Грузии на свадьбе продюсера Нино Маисая. Даррен на данном мероприятии был с Аглаей Тарасовой.

Аглая Тарасова пытается захомутать экс-возлюбленного Дженнифер Лоуренс


Стоит отметить, что Аронофски в прошедшем году решил расстаться с Дженнифер Лоуренс. Аглая, скорей всего, приглянулась режиссеру.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:08
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