Видео с гуляющими на парковке призраками удивило пользователей сетей

Первым появился фантом женщины без головы, после чего к нему навстречу вылетел дымчатый силуэт расплывчатого существа. Затем гости стали двигаться дальше, после чего просто растворились в воздухе. Исследователи сразу заинтересовались необычным материалом, а шокированные зрители стали писать свое мнение по такому поводу в сообщениях.Скептики предположили, что это были обычные люди, которые просто стали жертвами помех в оборудовании. Однако потом они изменили свое решение, когда внимательно рассмотрели второе привидение. Также люди называли зрелище хрономиражом, в котором заблудились существа из иного мира, а некоторые лица считали сюжет эффектом прошлой записи.