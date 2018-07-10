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Видео с гуляющими на парковке призраками удивило пользователей сетей

Пользователи сетей были удивлены, заметив на YouTube видео, сделанное камерами наблюдения на парковке. На нем были видны призраки, гуляющие рядом со стоящими машинами.

Видео с гуляющими на парковке призраками удивило пользователей сетей


Первым появился фантом женщины без головы, после чего к нему навстречу вылетел дымчатый силуэт расплывчатого существа. Затем гости стали двигаться дальше, после чего просто растворились в воздухе. Исследователи сразу заинтересовались необычным материалом, а шокированные зрители стали писать свое мнение по такому поводу в сообщениях.



Скептики предположили, что это были обычные люди, которые просто стали жертвами помех в оборудовании. Однако потом они изменили свое решение, когда внимательно рассмотрели второе привидение. Также люди называли зрелище хрономиражом, в котором заблудились существа из иного мира, а некоторые лица считали сюжет эффектом прошлой записи.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:26
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