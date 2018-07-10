В РФ введут уголовную ответственность за нелегальный техосмотр авто

Минэкономразвитиея будут внесены поправки в КоАП, а также Уголовный кодекс РФ. За отсутствие ТО станут наказывать всех водителей. При этом выявлять нарушения помогут специальные камеры фото/видео фиксации. Также штрафы затронут специалистов, которые проводят техосмотр. Выдача диагностической карты владельцам неисправного авто будет штрафоваться в размере 5 000-10 000 руб.Власти также бороться будут с подделанными пунктами ТО. Для этого за отсутствие требуемой аккредитации от РСА введут уголовную ответственность. Виновник будет обязан заплатить штраф на сумму в 300 тыс руб. В случае сговора нескольких лиц, получения особо крупного дохода, наказание может подразумевать пятилетнее тюремное заключение.