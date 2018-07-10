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В РФ введут уголовную ответственность за нелегальный техосмотр авто

Автомобилистов разъезжающих без техосмотра, начнут в Российской Федерации штрафовать на 2 тыс руб. За проведение технического обслуживания без аккредитации возможно попасть в тюрьму сроком до пяти лет, из-за вероятных поправок в УК РФ.

В РФ введут уголовную ответственность за нелегальный техосмотр авто


Минэкономразвитиея будут внесены поправки в КоАП, а также Уголовный кодекс РФ. За отсутствие ТО станут наказывать всех водителей. При этом выявлять нарушения помогут специальные камеры фото/видео фиксации. Также штрафы затронут специалистов, которые проводят техосмотр. Выдача диагностической карты владельцам неисправного авто будет штрафоваться в размере 5 000-10 000 руб.

Власти также бороться будут с подделанными пунктами ТО. Для этого за отсутствие требуемой аккредитации от РСА введут уголовную ответственность. Виновник будет обязан заплатить штраф на сумму в 300 тыс руб. В случае сговора нескольких лиц, получения особо крупного дохода, наказание может подразумевать пятилетнее тюремное заключение.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:23
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