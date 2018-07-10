АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Невестки Станислава Говорухина развязали борьбу за наследство

Кроме финансовых сбережений известный актёр Станислав Говорухин после себя оставил дорогостоящую недвижимость.

Невестки Станислава Говорухина развязали борьбу за наследство


После ухода их жизни выдающегося актера Станислава Говорухина завязалась настоящая война за его наследство. Невестки артиста по отношению к вдове Галине Борисовне стали проявлять негатив. Стоит напомнить, что Говорухин после своей смерти оставил родственникам дом в элитном посёлке и квартиру в центре Москвы. По словам знакомой одной из невесток Говорухина, она заявляет, что настаивала на лучших специалистах, когда у артиста наступил кризис касательно здоровья. Инна и Вера, бывшие жёны Сергея - покойного сына Говорухина, сказали, что актёра отвезли в Израиль, где практикуется не совсем традиционный метод медицины.

Невестки Станислава Говорухина развязали борьбу за наследство


Знакомая одной из экс-жен покойного Сергея Говорухина поведала, что невестки актёра не бедствуют. При этом сыну Инны артист подарил за 11 миллионов рублей квартиру, поэтому ей совсем не стоит бороться за наследство.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:28
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ани Лорак взбесила поклонников вечерним нарядом
ФНЛ: Для проведения матчей на «Фиште» нужно
Водитель запечатлел на камеру транспортировку НЛО
Меган Маркл приучает королевскую семью к своему
Российский спелеолог Геннадий Самохин позитивно
Зарубежные продажи LADA за первое полугодие
У двух спасенных из таиландской пещеры детей
Житель Владимирской области после убийства юной
Надежда Грановская в четвертый раз готова стать
Модные тренды навязывают людям стандарты красоты
Огромное пульсирующее свечение в небе поразило
Зрители «Дома-2» встревожились из-за желания
Ученые: Неправильно подобранный бюстгальтер может
Неизвестная науке сила изогнула множество молодых
Невестки Станислава Говорухина развязали борьбу
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко показали
Анонсирован ТОП-3 самых лучших ситикаров с АКПП
Австралийский исследователь снял на видео
В Nissan признались о фальсификации данных про
Лолита поблагодарила адвоката Жорина за
Ученые: Медицинские ошибки возникают из-за
Хейтеры раскритиковали Ольгу Орлову за распитие
Ученые: Новый вид динозавров имел 10-метровую
Бывшая возлюбленная Игоря Акинфеева Валерия
Из-за измены Ильи Яббарова у беременной Алены
Одинаковые вещие сны всю жизнь преследуют брата и
Похищенный пришельцами британец рассказал
Беременная Анастасия Шубская на каблуках и в
Российские регионы жалуются на ненужные стадионы,
Ольге Орловой снова пришлось смотреть на голого
Просмотреть все новости