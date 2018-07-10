Невестки Станислава Говорухина развязали борьбу за наследство

После ухода их жизни выдающегося актера Станислава Говорухина завязалась настоящая война за его наследство. Невестки артиста по отношению к вдове Галине Борисовне стали проявлять негатив. Стоит напомнить, что Говорухин после своей смерти оставил родственникам дом в элитном посёлке и квартиру в центре Москвы. По словам знакомой одной из невесток Говорухина, она заявляет, что настаивала на лучших специалистах, когда у артиста наступил кризис касательно здоровья. Инна и Вера, бывшие жёны Сергея - покойного сына Говорухина, сказали, что актёра отвезли в Израиль, где практикуется не совсем традиционный метод медицины.Знакомая одной из экс-жен покойного Сергея Говорухина поведала, что невестки актёра не бедствуют. При этом сыну Инны артист подарил за 11 миллионов рублей квартиру, поэтому ей совсем не стоит бороться за наследство.