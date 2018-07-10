Невестки Станислава Говорухина развязали борьбу за наследство
Кроме финансовых сбережений известный актёр Станислав Говорухин после себя оставил дорогостоящую недвижимость.
После ухода их жизни выдающегося актера Станислава Говорухина завязалась настоящая война за его наследство. Невестки артиста по отношению к вдове Галине Борисовне стали проявлять негатив. Стоит напомнить, что Говорухин после своей смерти оставил родственникам дом в элитном посёлке и квартиру в центре Москвы. По словам знакомой одной из невесток Говорухина, она заявляет, что настаивала на лучших специалистах, когда у артиста наступил кризис касательно здоровья. Инна и Вера, бывшие жёны Сергея - покойного сына Говорухина, сказали, что актёра отвезли в Израиль, где практикуется не совсем традиционный метод медицины.
Знакомая одной из экс-жен покойного Сергея Говорухина поведала, что невестки актёра не бедствуют. При этом сыну Инны артист подарил за 11 миллионов рублей квартиру, поэтому ей совсем не стоит бороться за наследство.