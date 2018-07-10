Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко показали публике свою дочь Василису

«Познакомьтесь, моя любимая доченька Василиса!», «Василечек, мой цветочек», - подписали свои публикации счастливые родители.

В ее микроблоге можно найти множество снимков с коляской или малышкой, однако ее лицо всегда было скрыто за смайликами. Скрывала девушка и имя дочери, дабы привлечь к себе как можно больше внимания и сохранить интригу до момента возвращения.И теперь, когда супруги Дмитренко официально вернулись, Оля и Дима все-таки показали лицо своего ребенка, а также назвали его имя.В микроблоге у возлюбленных появились разные фотографии, на которых они позируют рядом с дочкой, причем та повернута к камере лицом.Стоит сказать, что подписчики Рапунцель и Дмитренко пришли в восторг от красоты малышки и стали выдвигать свои предположения на счет того, на кого она больше похожа – на маму или на папу.Многие сошлись на том, что девочка все же больше переняла от Димы, однако отметили, что пока об этом говорить еще рано.