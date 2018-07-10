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Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко показали публике свою дочь Василису

Ни для кого не секрет, что 1 апреля этого года популярная участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель родила дочь. Находясь в декретном отпуске, она рассказывала своим подписчикам о прелестях материнства, однако показывать девочку не торопилась.

В ее микроблоге можно найти множество снимков с коляской или малышкой, однако ее лицо всегда было скрыто за смайликами. Скрывала девушка и имя дочери, дабы привлечь к себе как можно больше внимания и сохранить интригу до момента возвращения.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко показали публике свою дочь Василису

И теперь, когда супруги Дмитренко официально вернулись, Оля и Дима все-таки показали лицо своего ребенка, а также назвали его имя.

В микроблоге у возлюбленных появились разные фотографии, на которых они позируют рядом с дочкой, причем та повернута к камере лицом.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко показали публике свою дочь Василису

«Познакомьтесь, моя любимая доченька Василиса!», «Василечек, мой цветочек», - подписали свои публикации счастливые родители.

Стоит сказать, что подписчики Рапунцель и Дмитренко пришли в восторг от красоты малышки и стали выдвигать свои предположения на счет того, на кого она больше похожа – на маму или на папу.

Многие сошлись на том, что девочка все же больше переняла от Димы, однако отметили, что пока об этом говорить еще рано.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:25
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