В Нью-Йорке нарушитель проехал между станциями метро, зацепившись за дверь вагона

Публикация от Matthew Beary (@mattbeary) 7 Июл 2018 в 7:25 PDT

Инцидент с «зацепером» произошел на линии между станциями «Лафайет-авеню» и «Клинтон-Вашингтон». В видео видно, как чернокожий мужчина встал на выступ и держался руками за крышу, пока двигался поезд.Присутствующие в вагоне люди с ужасом и недоумением смотрели, как поезд постепенно набирает скорость, а мужчина в это время имел все шансы не доехать до следующей станции.Когда поезд остановился, незнакомец быстро покинул метрополитен. На данный момент неизвестно удалось ли службе безопасности установить личность нарушителя.