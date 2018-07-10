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В Нью-Йорке нарушитель проехал между станциями метро, зацепившись за дверь вагона

В нью-йоркском метрополитене пассажиры поезда сняли видео, как человек проехался от одной станции до другой, зацепившись за двери вагона с внешней стороны. Местный житель опубликовал ролик на своей странице в Instagram и за короткое время его успели посмотреть более 13 тысяч человек.

В Нью-Йорке нарушитель проехал между станциями метро, зацепившись за дверь вагона


Инцидент с «зацепером» произошел на линии между станциями «Лафайет-авеню» и «Клинтон-Вашингтон». В видео видно, как чернокожий мужчина встал на выступ и держался руками за крышу, пока двигался поезд.

Присутствующие в вагоне люди с ужасом и недоумением смотрели, как поезд постепенно набирает скорость, а мужчина в это время имел все шансы не доехать до следующей станции.

Когда поезд остановился, незнакомец быстро покинул метрополитен. На данный момент неизвестно удалось ли службе безопасности установить личность нарушителя.
 
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В мире
Добавил: Tatiana Сегодня, 20:15
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