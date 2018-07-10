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Мать Анастасии Волочковой показала подписчикам фото внучки Ариадны в купальнике

Мать Анастасии Волочковой вместе с внучкой отдыхает на турецком курорте, решив опубликовать новое фото в Instagram. На нем подписчики увидели Ариадну в купальнике и были восхищены изящной фигурой девочки.

Она стояла в желтом пляжном наряде на палубе корабля во время морской прогулки. Тамара Владимировна лаконично отметила, что любит 12-летнюю красавицу, а поклонники назвали ее настоящей принцессой. Многие люди искренне желают счастья Ариадне, которая имеет хорошее воспитание благодаря заботам бабушки.

Мать Анастасии Волочковой показала подписчикам фото внучки Ариадны в купальнике


Перед такими событиями фанаты балерины были встревожены, узнав о травме ее наследницы после падения с лошади. Однако юная особа философски отреагировала на ситуацию, отметив, что конный спорт может сопровождаться негативными ситуациями, но нужно хорошо работать, чтобы достичь результата.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:00
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