У двух спасенных из таиландской пещеры детей медики обнаружили легочную инфекцию
Представитель таиландского Минздрава сообщил журналистам, что спасатели вывели вторую группу из пещеры и продолжают операцию. Однако у двух спасенных детей медики обнаружили легочную инфекцию.
Они сделали анализы, после чего подтвердили свой диагноз. Пока остальные 8 человек чувствуют себя хорошо и не имеют проблем со здоровьем. Эти подростки будут неделю находиться в клинике, проходя курс лечения.
Спасатели планируют завершить операцию до наступления неблагоприятных погодных условий и освободить последних участников похода вместе с тренером. Все это время пострадавшие особы получали еду и кислород.
Они сделали анализы, после чего подтвердили свой диагноз. Пока остальные 8 человек чувствуют себя хорошо и не имеют проблем со здоровьем. Эти подростки будут неделю находиться в клинике, проходя курс лечения.
Спасатели планируют завершить операцию до наступления неблагоприятных погодных условий и освободить последних участников похода вместе с тренером. Все это время пострадавшие особы получали еду и кислород.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:58