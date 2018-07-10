Житель Владимирской области после убийства юной студентки спрятал тело в шкафу и устроил вечеринку

Сотрудники органов получили сообщение от родителей 16-летней особы, которая училась в Собинском колледже. Девушка не вернулась домой после своего ухода, а поиски не давали результата. Труп полицейские нашли под грудами мусора в котельной, после чего преступник в возрасте 24 лет был арестован.Следователи выяснили, что он отмечал день рождения в кругу знакомых, где была его подруга. Потом злоумышленник поссорился с нею, находясь в нетрезвом состоянии, а дальше задушил молодую особу. Вещи парень выбросил на помойку, после чего продолжил веселиться с друзьями несколько дней. После судебной экспертизы стало известно, что у него было психическое расстройство, но оно не освобождает убийцу от наказания.