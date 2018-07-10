Хейтеры раскритиковали Ольгу Орлову за распитие алкогольных напитков с несовершеннолетним сыном

Ни для кого не является секретом то, что Ольгу Орлову очень любят, уважают и ценят многие пользователи социальных сетей. Популярной певице, а с недавнего времени еще и телеведущей прославленной телестройки, многим ее коллегам остается только завидовать. Ведь на то количество преданных поклонников Ольги невозможно не обращать внимание.Верные фанаты Орловой только то и делают, что восхищаются своей любимицей и отстаивают Ольгу в тот момент, когда в ее адрес летит много критики и насмешек. Как оказалось, одна из последних фотографий знаменитости в очередной раз стала причиной для негатива со стороны хейтеров.На снимке Ольга запечатлена в компании своего несовершеннолетнего единственного наследника Артема. Вероятней всего, что Орлова хотела данный снимком показать своим подписчикам, как она болеет за сборную России по футболу вместе с сыном.Но внимательные недоброжелатели звезды обратили свой взгляд совсем на другое. Злопыхатели сделали акцент на том, что окружает Ольгу и ее сына Артема. Огромнейшее количество пользователей социальной сети, увидев на столе спиртные напитки, принялись один за другим указывать Ольге Орловой на то, что она, по их мнению, явно наливает алкоголь своему несовершеннолетнему наследнику, что является неправильным.Преданные поклонники Ольги в очередной раз попытались заступиться за свою любимицу. Кто-то принялся писать, что Ольга и Артем явно смотрели футбол не одни и певица выпивала с кем-то из друзей, а некоторые и вовсе попросили недоброжелателей Орловой не заходить к ней на страничку, если им что-то не нравится.