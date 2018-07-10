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Лолита поблагодарила адвоката Жорина за выигранный суд с Еленой Кипер

Лолита Милявская поблагодарила Сергея Жорина за профессиональную пригодность. По её словам адвокат выиграл первый суд против Елены Кипер.

Лолита поблагодарила адвоката Жорина за выигранный суд с Еленой Кипер


Бывшая подруга Милявской - Елена Кипер, выступала автором лучших хитов группы «Тату». Она решила перепродать ряд песен Лолиты без её ведома. Милявская подала в суд, желая вернуть свои песни. Уже через некоторое время певица узнала, что ей не принадлежат известные хиты «На Титанике», «Ориентация–Север», и многие другие. Представители Кипер сейчас на судебном заседании уверяли, что работы Милявской являются продюсерскими работами Кипер.

Лолита Милявская в своём Instagram отметила, что ей жалко Елену Кипер. По её словам, талантливым людям не требуется собирать пресс-конференции и рассказывать про свои заслуги. Милявская поблагодарила адвоката Сергея Жорина, а также суд, который принял доказательства называемых вещей своими именами. Многие пользователи сети поздравили Милявскую с очередной победой.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:31
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