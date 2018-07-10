Бывшая возлюбленная Игоря Акинфеева Валерия Якунчикова мечтает вернуть его после ЧМ

Танцовщица продолжала сохранять дружеские отношения со спортсменом после расставания, а сейчас не исключает, что их связь может возобновиться, хотя избранник связал свою жизнь с Екатериной Герун. Валерия Якунчикова тоже была на матче с испанской командой, после чего поздравила Игоря Акинфеева с победой, хотя потом плохо спала и не могла сосредоточиться на работе.Раньше СМИ много писали о романе вратаря и 15-летней родственницы тренера Валерия Непомнящего. Тогда он обещал жениться на девушке после совершеннолетия, но потом расстался с нею после 6 лет жизни. Многие лица из окружения танцовщицы считают, что она вышла замуж за своего коллегу Илью Сухоносова, чтобы причинить боль бывшему возлюбленному, но до сих пор не может забыть свою любовь.