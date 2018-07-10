АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Бывшая возлюбленная Игоря Акинфеева Валерия Якунчикова мечтает вернуть его после ЧМ

Футболист стал героем для российских болельщиков, а также армия его фанаток во время ЧМ увеличилась в несколько раз. Бывшая возлюбленная Игоря Акинфеева Валерия Якунчикова мечтает вернуть его назад и тоже радуется успехам мужчины.

Танцовщица продолжала сохранять дружеские отношения со спортсменом после расставания, а сейчас не исключает, что их связь может возобновиться, хотя избранник связал свою жизнь с Екатериной Герун. Валерия Якунчикова тоже была на матче с испанской командой, после чего поздравила Игоря Акинфеева с победой, хотя потом плохо спала и не могла сосредоточиться на работе.

Бывшая возлюбленная Игоря Акинфеева Валерия Якунчикова мечтает вернуть его после ЧМ


Раньше СМИ много писали о романе вратаря и 15-летней родственницы тренера Валерия Непомнящего. Тогда он обещал жениться на девушке после совершеннолетия, но потом расстался с нею после 6 лет жизни. Многие лица из окружения танцовщицы считают, что она вышла замуж за своего коллегу Илью Сухоносова, чтобы причинить боль бывшему возлюбленному, но до сих пор не может забыть свою любовь.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:14
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Австралийский исследователь снял на видео
В Nissan признались о фальсификации данных про
Лолита поблагодарила адвоката Жорина за
Ученые: Медицинские ошибки возникают из-за
Хейтеры раскритиковали Ольгу Орлову за распитие
Ученые: Новый вид динозавров имел 10-метровую
Бывшая возлюбленная Игоря Акинфеева Валерия
Из-за измены Ильи Яббарова у беременной Алены
Одинаковые вещие сны всю жизнь преследуют брата и
Похищенный пришельцами британец рассказал
Беременная Анастасия Шубская на каблуках и в
Российские регионы жалуются на ненужные стадионы,
Ольге Орловой снова пришлось смотреть на голого
Памела Андерсон прилетела поддержать Францию в
Новости «Дома-2»: Появились слухи что Литвинов и
«А папа знает?»: Младшая дочь Ксении Бородиной
Ученые: Новый вид ос-убийц откладывает яйца в
Ученые: Вейпы пользуются популярностью у людей
Поклонники назвали домашнего питомца Светланы
Ксения Шойгу в эфире «Радио России» рассказала о
Опрос: Проигрыш сборной России не снизил интерес
Сати Казанова рассказала поклонникам о сохранении
Бывший президент ФК «Спартак» усомнился в
Елена Темникова решила срочно худеть из-за
Венсан Кассель решил связать себя узами брака с
Полина Гагарина шокировала поклонников
Еще один топовый клуб из Англии включился в
Хейтеры удивляются метаморфозам с ногами Ксении
Валерия Фрост, после расставания с Захаром
Ольга Дроздова долгое время не могла иметь детей
Просмотреть все новости