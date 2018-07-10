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Из-за измены Ильи Яббарова у беременной Алены Савкиной едва не случился выкидыш

Беременная участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина едва не лишилась ребенка. А все потому, что узнала об измене ее возлюбленного Ильи Яббарова.

Девушку срочно доставили в больницу с подозрениями на выкидыш, однако уже через несколько часов она вернулась в периметр, прогнав жениха из их комнаты и заявив, что впредь не будет с ним строить отношений и прощать, даже ради их будущего ребенка.

Из-за измены Ильи Яббарова у беременной Алены Савкиной едва не случился выкидыш

Напомним, что об очередном предательстве Ильи рассказала экс-участница реалити-шоу Дарья Осенкова. Ей не хотелось обманывать Алену, а потому она вызвала ее на откровенный разговор и предоставила ей доказательства в виде сообщений и телефонных звонков.

И, судя по анонсу сегодняшнего эфира, Савкину действительно очень ранил поступок Яббарова. На Лобном девушка была полностью разбита и со слезами на глазах просила, чтобы с ней больше не говорили на тему Ильи и даже не упоминали его имени, поскольку из-за него она чуть не лишилась ребенка.

Что касается самого мужчины, то он не отрицал своей вины, отводил взгляд от камеры и, как отмечают телезрители, вел себя словно «нагадивший в неположенном месте кот».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:08
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