Из-за измены Ильи Яббарова у беременной Алены Савкиной едва не случился выкидыш

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 8 Июл 2018 в 2:59 PDT

Девушку срочно доставили в больницу с подозрениями на выкидыш, однако уже через несколько часов она вернулась в периметр, прогнав жениха из их комнаты и заявив, что впредь не будет с ним строить отношений и прощать, даже ради их будущего ребенка.Напомним, что об очередном предательстве Ильи рассказала экс-участница реалити-шоу Дарья Осенкова. Ей не хотелось обманывать Алену, а потому она вызвала ее на откровенный разговор и предоставила ей доказательства в виде сообщений и телефонных звонков.И, судя по анонсу сегодняшнего эфира, Савкину действительно очень ранил поступок Яббарова. На Лобном девушка была полностью разбита и со слезами на глазах просила, чтобы с ней больше не говорили на тему Ильи и даже не упоминали его имени, поскольку из-за него она чуть не лишилась ребенка.Что касается самого мужчины, то он не отрицал своей вины, отводил взгляд от камеры и, как отмечают телезрители, вел себя словно «нагадивший в неположенном месте кот».