Хакеры нашли уязвимость в ПО бензоколонки и раздавали бензин бесплатно

Произошел инцидент в пункте заправки Marathon. Хакерами был отключен механизм умного насоса станции, при этом он начал разливать бензин совершенно бесплатно. Сбой заметили и устранили только через девяносто минут, а за это время более десятка машин выкачали из бензоколонки примерно 2300 литров топлива, общая стоимость которого составила более ста тысяч рублей, информация из сообщений зарубежные СМИ.Известным только им образом, мошенникам удалось подключиться к системе разлива заправочной станции, затем было отключено управление, при этом полностью «нейтрализован» оператор. Сотрудниками станции ситуация была замечена, а так же определено, что произошел какой-то сбой, только использовать свой пульт для отключения подачи топлива у них не было возможности.Как рассказали эксперты, только специальное программное обеспечение могло помочь злоумышленникам, с помощью ПО просканирована система безопасности конкретной станции, путем поиска в ней уязвимостей, с последующим подбором пароля и взломом.