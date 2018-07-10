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Хакеры нашли уязвимость в ПО бензоколонки и раздавали бензин бесплатно

Командой хакеров, неизвестным до сих пор способом, удалось взломать комплекс бензозаправочной станции, расположенной на окраине Детройта. В настоящее время ведется поиск злоумышленников.

Произошел инцидент в пункте заправки Marathon. Хакерами был отключен механизм умного насоса станции, при этом он начал разливать бензин совершенно бесплатно. Сбой заметили и устранили только через девяносто минут, а за это время более десятка машин выкачали из бензоколонки примерно 2300 литров топлива, общая стоимость которого составила более ста тысяч рублей, информация из сообщений зарубежные СМИ.
Хакеры нашли уязвимость в ПО бензоколонки и раздавали бензин бесплатно


Известным только им образом, мошенникам удалось подключиться к системе разлива заправочной станции, затем было отключено управление, при этом полностью «нейтрализован» оператор. Сотрудниками станции ситуация была замечена, а так же определено, что произошел какой-то сбой, только использовать свой пульт для отключения подачи топлива у них не было возможности.

Как рассказали эксперты, только специальное программное обеспечение могло помочь злоумышленникам, с помощью ПО просканирована система безопасности конкретной станции, путем поиска в ней уязвимостей, с последующим подбором пароля и взломом.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:00
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