Российский спелеолог Геннадий Самохин позитивно оценил работу спасателей в Таиланде

Эксперт подчеркнул, что люди являются профессионалами своего дела, которые смогли найти выход в сложных условиях и спасти узников пещеры. Кроме мутной воды им мешало сильное течение, что также касается узких сифонов, но работы проходят успешно.Сейчас наступил третий этап операции, который тоже должен закончиться хорошо. Ситуация немного сложная из-за приближения новых осадков, да и дети, оставшиеся под землей, имеют малый запас кислорода.