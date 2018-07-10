Модные тренды навязывают людям стандарты красоты и убивают в них личность – Эксперты

Кроме того, многие женщины начинают страдать из-за психических расстройств, потому что видят дискриминацию, относящуюся к возрасту и внешности. Культ молодости заставляет их покупать дорогую косметику и делать различные процедуры, что также относится к мечте об идеальной фигуре.Однако мужской процесс старения не вызывает ажиотажа в обществе. Потому не стоит быть жертвой массового клонирования, а стараться выделиться из толпы, не обращая внимания на негативные мысли. Здравый подход к такой теме поможет улучшить жизнь и положение в социуме.