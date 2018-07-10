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Баста высмеял увлечение женщин за "уколы красоты"

Рэпер Баста высмеял женщин, увлекающихся пластикой. Певец Василий Жабо в сети опубликовал забавный критикующий ролик.

Баста высмеял увлечение женщин за "уколы красоты"


Баста решил переквалифицироваться в блогеры, теперь он открыто критикует людей, пытающихся решить разные вопросы. К примеру, в своей новой роли рэпер высмеял увлечение женщин ботоксом. Новоиспечённый блогер привлёк внимание своих подписчиков к массовому увлечению «уколами красоты», которые нередко дают временный результат, а последствия от них остаются на всю жизнь. Перекошенное до неузнаваемости лицо – это только вершина айсберга, побочные эффекты от «уколов красоты» могут быть значительно серьёзнее.

Тема «БОТОКСА» впечатлила буквально всех подписчиков Басты, которые оставили свои многочисленные комментарии к публикации рэпера и блогера. Поклонники певца отметили, что он затронул актуальную и правильную тему, которая казалось бы, не должна волновать мужчин.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:45
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