Баста высмеял увлечение женщин за "уколы красоты"

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) 9 Июл 2018 в 8:08 PDT

Баста решил переквалифицироваться в блогеры, теперь он открыто критикует людей, пытающихся решить разные вопросы. К примеру, в своей новой роли рэпер высмеял увлечение женщин ботоксом. Новоиспечённый блогер привлёк внимание своих подписчиков к массовому увлечению «уколами красоты», которые нередко дают временный результат, а последствия от них остаются на всю жизнь. Перекошенное до неузнаваемости лицо – это только вершина айсберга, побочные эффекты от «уколов красоты» могут быть значительно серьёзнее.Тема «БОТОКСА» впечатлила буквально всех подписчиков Басты, которые оставили свои многочисленные комментарии к публикации рэпера и блогера. Поклонники певца отметили, что он затронул актуальную и правильную тему, которая казалось бы, не должна волновать мужчин.