Ученые определили, каков вес у человеческой души

Одним из самых таинственных и плохо изученных событий в медицине является смерть человека. Известно, что после кончины тело теряет некоторую долю веса в рамках прекращения естественных физиологических процессов. Однако небольшая часть веса исчезает беспричинно.Медики предполагают, что это связано с импульсной деятельностью нейронов головного мозга. Во время агонии их напряжение повышается до таких значений, что нейроны начинают самоуничтожаться. Возможно, их исчезновение и приводит к потере веса.Но некоторые специалисты все же уверены, что снижение веса на 21 грамм связано с исходом души. Они строят свои умозаключения на основе высказываний людей, переживших клиническую смерть. В большинстве случаев они говорят о том, что видели ослепляющий свет, яркий тоннель и даже ангелов.Врачи в свою очередь утверждают, что данные изображения появляются вследствие галлюцинаций. Но почему у многих людей эти галлюцинации одинаковые, ученые ответить не в состоянии.