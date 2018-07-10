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Ученые определили, каков вес у человеческой души

Эксперты сообщили о том, что им удалось узнать, сколько весит душа. По словам специалистов, после смерти человек теряет приблизительно до 21 грамма веса, именно такую массу и должна иметь его душа.

Одним из самых таинственных и плохо изученных событий в медицине является смерть человека. Известно, что после кончины тело теряет некоторую долю веса в рамках прекращения естественных физиологических процессов. Однако небольшая часть веса исчезает беспричинно.

Ученые определили, каков вес у человеческой души


Медики предполагают, что это связано с импульсной деятельностью нейронов головного мозга. Во время агонии их напряжение повышается до таких значений, что нейроны начинают самоуничтожаться. Возможно, их исчезновение и приводит к потере веса.

Но некоторые специалисты все же уверены, что снижение веса на 21 грамм связано с исходом души. Они строят свои умозаключения на основе высказываний людей, переживших клиническую смерть. В большинстве случаев они говорят о том, что видели ослепляющий свет, яркий тоннель и даже ангелов.

Врачи в свою очередь утверждают, что данные изображения появляются вследствие галлюцинаций. Но почему у многих людей эти галлюцинации одинаковые, ученые ответить не в состоянии.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 18:30
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