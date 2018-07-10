Ученые: Неправильно подобранный бюстгальтер может стать причиной головных болей у женщин

Часто на нее жалуются пациентки, носящие неплотные чашечки, а также эти изделия становятся виновниками деформации шейных позвонков и нарушают осанку. Также нижнее белье теряет эластичность и должно меняться после 6 месяцев носки.Австралийские коллеги доказали взаимосвязь между плохими моделями и негативными процессами в организме. Мигрень возникает из-за сильно плотных или свободных аналогов, что также относится к слабым лямкам.