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Росстандарт разработал условия предварительного ГОСТа для мобильных приложений

Согласно сообщений Росстандарта известно, что планируется масштабная проверка мобильных приложений, и на основании проведенных экспертиз, в дальнейшем «все будет по ГОСТу».

Регулирующий данную процедуру документ, насчитывает 87 пунктов, при этом эксперты выделили в качестве главных, требования к положению про «однозначную трактовку политики конфиденциальности» и «абсолютный минимуму разрешений».
Росстандарт разработал условия предварительного ГОСТа для мобильных приложений


Для разработчиков приложений теперь не будет возможности «отстреляться по-быстрому», их обяжут информировать всех пользователей относительно целей проекта, в случае использования данных потребителя в рекламных целях. Обязательным условием является – хранение собранной информации исключительно на отечественных серверах.

Как уточнил зам руководителя Роскачества Илья Лоевский, более ранняя политика программистов ориентировалась на принятые решения от Google и Apple. Сейчас приняты требования, вступающие в силу с октября 2018 года, которые будут иметь статус «ГОСТ Р». Старший разработчик «Node.js» Юрий Бушев рассказал, что условия данных требований не касаются IT, так как документ нет содержит технических требований.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:15
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