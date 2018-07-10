Росстандарт разработал условия предварительного ГОСТа для мобильных приложений

Регулирующий данную процедуру документ, насчитывает 87 пунктов, при этом эксперты выделили в качестве главных, требования к положению про «однозначную трактовку политики конфиденциальности» и «абсолютный минимуму разрешений».Для разработчиков приложений теперь не будет возможности «отстреляться по-быстрому», их обяжут информировать всех пользователей относительно целей проекта, в случае использования данных потребителя в рекламных целях. Обязательным условием является – хранение собранной информации исключительно на отечественных серверах.Как уточнил зам руководителя Роскачества Илья Лоевский, более ранняя политика программистов ориентировалась на принятые решения от Google и Apple. Сейчас приняты требования, вступающие в силу с октября 2018 года, которые будут иметь статус «ГОСТ Р». Старший разработчик «Node.js» Юрий Бушев рассказал, что условия данных требований не касаются IT, так как документ нет содержит технических требований.