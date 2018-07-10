В Сети появилось фото страстного поцелуя Джастина Бибера и Хейли Болдуин

Бибер и Болдуин поцеловались прямо на публике, которая снимала на свои смартфоны знаменитую пару. Супермодель и певец были замечены на Great Guana Cay в гриль-баре Nippers. Хейли и Джастин уже более недели наслаждаются отдыхом на Багамах.Публикация страстного проявления чувств звезд моментально появилась в социальных сетях, где влюбленную пару стали поздравлять поклонники. Очевидцы на Багамах имели возможность собственными глазами увидеть дорогое обручальное кольцо, которое находится на пальце Болдуин.