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С Джонни Деппом будут разбираться в суде в связи с избиением человека

Джонни Депп во время съёмок нового кинофильма «Город лжи» ударил члена съёмочной группы. Разгневанный администратор Грегг Брукс подал на актёра иск в суд.

С Джонни Деппом будут разбираться в суде в связи с избиением человека


Оскорблённый Грегг Брукс - администратор фильма «Город лжи» заявил, что его избил Джонни Депп. Как оказалось, в один из дней съёмки фильма были отменены, в результате чего актёр был разгневан и сорвал свою злость на мужчине, которого неоднократно ударил по рёбрам. Чтобы защитить честь и достоинство, а также возместить моральный ущерб мужчина подал иск в суд.

Сложившуюся ситуацию, Джонни Депп сам еще не прокомментировал, но если его вина будет доказана, то за избиение человека актёр может получить тюремный срок. Как стало известно, кинолента «Город лжи» в сентябре текущего года выйдет на экраны.

Стоит напомнить, что ранее Джонни Деппа за рукоприкладство уже привлекали к ответственности. В настоящее время звезда Голливуда тоже ведёт судебное разбирательство с менеджерами, обокравшими звезду.
 
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Происшествия / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:45
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