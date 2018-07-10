С Джонни Деппом будут разбираться в суде в связи с избиением человека

Оскорблённый Грегг Брукс - администратор фильма «Город лжи» заявил, что его избил Джонни Депп. Как оказалось, в один из дней съёмки фильма были отменены, в результате чего актёр был разгневан и сорвал свою злость на мужчине, которого неоднократно ударил по рёбрам. Чтобы защитить честь и достоинство, а также возместить моральный ущерб мужчина подал иск в суд.Сложившуюся ситуацию, Джонни Депп сам еще не прокомментировал, но если его вина будет доказана, то за избиение человека актёр может получить тюремный срок. Как стало известно, кинолента «Город лжи» в сентябре текущего года выйдет на экраны.Стоит напомнить, что ранее Джонни Деппа за рукоприкладство уже привлекали к ответственности. В настоящее время звезда Голливуда тоже ведёт судебное разбирательство с менеджерами, обокравшими звезду.