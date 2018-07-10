АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Анастасию Волочкову назвали вульгарной на фоне ретро-фото

Балерина поделилась фото из молодости, где запечатлена в роскошном образе. Но хейтеры в эту ложечку меда добавили целую бочку дегтя.

Анастасию Волочкову назвали вульгарной на фоне ретро-фото


Волочкова в своем аккаунте поделилась с поклонниками снимком, на котором запечатлена еще в молодости. Балерина изображена сидя в кресле, при этом полностью одета. Комментаторы принялись засыпать знаменитую танцовщицу комплиментами. Они сказали, что балерина просто шикарная, роскошная королева, а также "супер красавица". Однако некоторые заметили, что на снимке только "пол королевы", так как люди подобного уровня не одевают босоножки на колготки.

Анастасию Волочкову назвали вульгарной на фоне ретро-фото


Пока одни подписчики Волочковой заявляли, что на публикации избыток фотошопа, другие поняли, что это ретро-снимок. Фолловеры убеждены, что именно на фоне данного фото Анастасия на сегодняшний день выглядит очень вульгарно. Поклонники убеждены, что для того, чтобы снова полюбиться публике, Волочковой стоит пересмотреть свое поведение.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РФ введут уголовную ответственность за
Росстандарт разработал условия предварительного
Ученые: Квантовые частицы избавили грызунов от
В Сети появилось фото страстного поцелуя Джастина
Человек умнеет в реальности после пребывания в
Тата и Валера Блюменкранц развеяли слухи о
Зрители «Дома-2» подозревают, что Либерж Кпадону
«Чумачечие на всю голову»: близкая подруга
Роман Гриценко отшлепал опустившуюся на колени
С Джонни Деппом будут разбираться в суде в связи
Анастасию Волочкову назвали вульгарной на фоне
Ученые воспроизвели свойства жидкого света при
В Российской Федерации продают «Сталинский»
В Сети появилось видео с крестин сына принца
Елена Малышева раскрыла секрет своей красоты
Пользователи Instagram раскритиковали Татьяну
Алиана Устиненко, Виталий Малышев и Елизавета
Венцеслав Венгржановский стал трэвел-блогером
Страницу ФИФА в Facebook заблокировали после
Hyundai Creta Limited Edition добрался уже до
Ученый чудом спасся от вечных мук после
Зеленый огненный НЛО вызвал панику у населения
Американец стал свидетелем побега гуманоидов в
Евгений Кузин нечаянно рассказал, что Александру
Еще одна проектная дружба закончилась крахом -
Украина готова заплатить штраф Огнена Вукоевича
В Йеллоустонском национальном парке ученые нашли
Представлен гибридный грузовой автомобиль УАЗ с
Видео с гуляющими на парковке призраками удивило
Ученые научились встраивать «саморазмножающиеся»
Просмотреть все новости