Анастасию Волочкову назвали вульгарной на фоне ретро-фото

Волочкова в своем аккаунте поделилась с поклонниками снимком, на котором запечатлена еще в молодости. Балерина изображена сидя в кресле, при этом полностью одета. Комментаторы принялись засыпать знаменитую танцовщицу комплиментами. Они сказали, что балерина просто шикарная, роскошная королева, а также "супер красавица". Однако некоторые заметили, что на снимке только "пол королевы", так как люди подобного уровня не одевают босоножки на колготки.Пока одни подписчики Волочковой заявляли, что на публикации избыток фотошопа, другие поняли, что это ретро-снимок. Фолловеры убеждены, что именно на фоне данного фото Анастасия на сегодняшний день выглядит очень вульгарно. Поклонники убеждены, что для того, чтобы снова полюбиться публике, Волочковой стоит пересмотреть свое поведение.