Ученые воспроизвели свойства жидкого света при комнатной температуре

Обтекание светом предметов, как свойство, уже дано известно науке. Единственная особенность, проявление только при сверхнизких температурах, показателя абсолютного нуля (−239,5 °C). При этом от света нет эффекта ослепления глаз, не проявляются тени, освещение всех предметов происходит равномерно и мягко с любой стороны. Совместной группой английских, финских и итальянских специалистов, при использовании особого оборудования, удалось получить «жидкий свет», добившись эффектов, при которых свет обтекает преграды при естественном давлении и обычной комнатной температуре.Комплекс оборудования состоит из тонкого слоя органических молекул, в пространстве между двух ультра-отражающих зеркал. Для данного эффекта сверхтекучести есть название – «пятое состояние вещества» или «конденсат Бозе-Эйнштейна». Находящиеся в этом состоянии частицы, способны сочетать в своих свойствах, как признаки жидкости, так и твердого тела или газа.Проделанная работа ученых, открывает новые возможности в области изучения состояния квантовой гидродинамики. А в будущем возможно будет использовать новый тип материи в составе электронных устройств.