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Ученые воспроизвели свойства жидкого света при комнатной температуре

Такое явление раньше описывалось только фантастами, в случае освещения предметов, например вытянутой руки, хорошо и одинаково со всех сторон. В данном случае светом обтекаются предметы, по примеру жидкости.

Обтекание светом предметов, как свойство, уже дано известно науке. Единственная особенность, проявление только при сверхнизких температурах, показателя абсолютного нуля (−239,5 °C). При этом от света нет эффекта ослепления глаз, не проявляются тени, освещение всех предметов происходит равномерно и мягко с любой стороны. Совместной группой английских, финских и итальянских специалистов, при использовании особого оборудования, удалось получить «жидкий свет», добившись эффектов, при которых свет обтекает преграды при естественном давлении и обычной комнатной температуре.
Ученые воспроизвели свойства жидкого света при комнатной температуре


Комплекс оборудования состоит из тонкого слоя органических молекул, в пространстве между двух ультра-отражающих зеркал. Для данного эффекта сверхтекучести есть название – «пятое состояние вещества» или «конденсат Бозе-Эйнштейна». Находящиеся в этом состоянии частицы, способны сочетать в своих свойствах, как признаки жидкости, так и твердого тела или газа.

Проделанная работа ученых, открывает новые возможности в области изучения состояния квантовой гидродинамики. А в будущем возможно будет использовать новый тип материи в составе электронных устройств.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:15
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