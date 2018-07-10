В Российской Федерации продают «Сталинский» лимузин

Реализуемый ЗИС-110 выпустили в 1953 г. Производство данного авто продолжалось до 1961 г. За весь период производства ТС было выпущено 2089 авто. Созданием и разработкой ЗИС-110 занимались под контролем Иосифа Сталина. Именно данное авто стало вскоре первым таким советским представительским транспортным средством. Под капотом лимузина размещается шестилитровый силовой агрегат V8 на 140 лошадиных сил. В авто используется механическая коробка передач.По словам продавца над данным транспортным средством были проведены тщательные реставрационные работы. Он отмечает, что никто не имеет автомобиль такого рода. Он также уточнил, что транспортное средство версии ЗИС-110 на автомобильном рынке Российской Федерации на сегодняшний день расценивается от 11 700 до 31 000 миллионов рублей.