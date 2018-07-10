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Новости «Дома-2»: Появились слухи что Литвинов и Мусульбес покинули проект, а Балинскую и Бабенко выгнали за потасовку на Острове любви

Стали известны последние новости и слухи из жизни звезд реалити-шоу «Дом-2» на сегодняшний день.

Новости «Дома-2»: Появились слухи что Литвинов и Мусульбес покинули проект, а Балинскую и Бабенко выгнали за потасовку на Острове любви

1. Роман Капаклы сообщил своим подписчикам радостную новость – сейшельская свадьба с Мариной Африкантовой уже «практически завтра».

2. Прибывшая на Остров любви Оксана Ряска и Ольга Жарикова стали лучшими подругами.

Новости «Дома-2»: Появились слухи что Литвинов и Мусульбес покинули проект, а Балинскую и Бабенко выгнали за потасовку на Острове любви

3. Вернувшийся несколько недель назад в периметр Сергей Кучеров опроверг слухи о своем уходе, однако подчеркнул, что подобная мысль уже закрадывалась в его голову. Сейчас он думает над своим будущим, а потому пока остается на проекте.

4. Александра Черно заявила, что ей абсолютно все равно на мнение зрителей «Дома-2». Она живет как ей хочется и делает то, что хочет. Кроме того, в скором времени она все же запустит свою линию модной одежды для полных женщин либо откроет для них магазин одежды.

Новости «Дома-2»: Появились слухи что Литвинов и Мусульбес покинули проект, а Балинскую и Бабенко выгнали за потасовку на Острове любви

5. В Сети появились слухи о том, что по результатам голосования реалити-шоу покинули Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес.

6. Анастасия Балинская сообщила своим подписчикам о том, что их с Каролиной Бабенко выгнали с телестройки за то, что они устроили «лайтовую потасовку», после которой Оксана Ряска попала в больницу.

7. Александр Гобозов и Ольга Жарикова вновь начали готовиться к сейшельской свадьбе, несмотря на то, что в искренность их чувств никто не верит.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:25
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