«А папа знает?»: Младшая дочь Ксении Бородиной собралась замуж

- А папа знает?- спрашивает Ксения.

-Ну, чуть-чуть нет, - говорит Теона.

-Чуть-чуть не знает? – переспросила Бородина.

-Нет, - отвечает 2-летняя Тея Курбановна.

-Ну ты ему не говори, а то он расстроится, - с улыбкой заявляет звездная мама.

«Я не могу просто..Отпустите ради Бога ребенка к мужу! Теона просто нереальная! Обожаю всю вашу семью! Вы лучшие», «Чудо-девочка! С ней невозможно соскучиться! Мечтаю о такой же малышке!», «Принцесса какая маленькая! Теонка, не расстраивай главное своего папу», - пишут в Сети.

Любимица семьи прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» и бизнесмена, которой не так давно исполнилось только 2 годика, заговорила со своей звездной мамой о замужестве.Несколько часов назад Ксения разместила у себя на страничке в социальной сети Инстаграм в сториз новый забавный видеоролик, которым в очередной раз повеселила своих преданных поклонников. Дело в том, что на видео маленькая Теона решила поразмышлять о замужестве.Из кадров ролика становится понятно, что Ксения решила переспросить у своей 2-летней наследницы, на самом ли деле она собралась замуж. В свою очередь Теона смело заявляет, что уверена в своем решении.Стоит отметить, что данный видеоролик не смог не прокомментировать растерянный папа Теоны – Курбан Омаров. Бизнесмен написал в своем личном микроблоге, что хорошо понимает, что его дочка с мамой на данный момент просто шутят, но уже сейчас его, по словам Курбана, бросило в холодный пот.Нужно сказать, что верные фанаты Ксении Бородиной тоже не смогли остаться в стороне после просмотра видео, главной героиней которого снова оказалась их любимица Тея. Один за другим они принялись просто-таки забрасывать маленькую принцессу огромнейшим количеством приятных комментариев.