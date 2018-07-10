Ученый чудом спасся от вечных мук после случайного заключения договора с Дьяволом

Тогда мужчина работал над религиозной диссертацией и увидел под кроватью документ, покрытый пылью. Он немного удивился, что персонал во время уборки номера не обратил на него внимания, после чего заметил, что текст был написан на латыни. Бессвязные предложения не заинтересовали специалиста, но в процесс чтения в комнате стало холодно, после чего внезапно погас свет. Человек решил зажечь свечи, однако не мог спать из-за незримого жуткого голоса существа, вызванного заклинанием.Утром он принес свою находку профессору в монастырь, который сообщил шокированному собрату о сделке с нечистой силой. Потом он дал ученому полынь и сказал сжечь ее ночью вместе с документом. После этого невольная жертва тьмы страдала от кошмаров во время сна и испытывала сильную слабость, но потом ситуация нормализовалась.